Bus premi tagliati a chi fa incidenti Referendum Cgil-Uil valanga di Sì Ma hanno votato pochi autisti

Un nuovo scontro sindacale coinvolge le organizzazioni dei lavoratori e le aziende di trasporto, con una modifica al premio di risultato degli autisti che prevede una riduzione del bonus in caso di incidente. Contestualmente, si è svolto un referendum organizzato da Cgil e Uil, con una larga vittoria dei sì, anche se il numero di autisti che hanno partecipato è stato limitato. La proposta ha generato polemiche tra i rappresentanti sindacali e le aziende del settore.

Nuovo scontro sindacale sulla ribattezzata, dai detrattori, tassa sulla stanchezza, la modifica al Premio di risultato degli autisti che prevede una decurtazione del bonus per i conducenti in caso di incidente. Il referendum indetto da Cgil, Uil, Faisa e Ugl – l’unico riconosciuto da Seta – ribalta l’esito della consultazione di 15 giorni fa della Fit Cisl nella quale avevano prevalso i no con il 96 per cento. Martedì i lavoratori Seta hanno detto invece Sì all’89%. C’è però un dettaglio: a partecipare al referendum sono stati pochi autisti. La maggior parte erano impiegati, custodi, meccanici. La maggioranza dei conducenti è rimasta a ca, mentre un 11% di loro ha scelto direttamente il No.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bus, premi tagliati a chi fa incidenti . Referendum Cgil-Uil, valanga di Sì . Ma hanno votato pochi autisti Notizie correlate Seta, referendum per gli autisti: scoppia la rivolta sui premi tagliatiLa FIT-CISL ha convocato un referendum consultivo per martedì 21 aprile 2026, coinvolgendo i lavoratori di Seta S. Pochi taxi e bus tagliati: Milano "apre" ai minibus privati in "pooling"Milano prova a ridisegnare i confini della mobilità urbana per colmare i vuoti lasciati dal trasporto pubblico e dai taxi.