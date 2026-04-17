Martedì 21 aprile 2026 si terrà un referendum consultivo tra i dipendenti di Seta S., promosso dalla FIT-CISL. La consultazione riguarda i premi e le condizioni di lavoro degli autisti dell’azienda di trasporti. La decisione arriva dopo che sono stati annunciati tagli ai premi, provocando reazioni tra i lavoratori. La convocazione si inserisce in un clima di tensione tra le parti coinvolte.

La FIT-CISL ha convocato un referendum consultivo per martedì 21 aprile 2026, coinvolgendo i lavoratori di Seta S.p.A., con particolare riferimento agli autisti del bacino di Piacenza. La consultazione nasce per contestare una decisione aziendale che prevede la riduzione del Premio di Risultato (PdR) in caso di sinistri stradali, una misura che il sindacato definisce una penalizzazione economica basata su eventi imprevedibili. Al centro della disputa tra l’azienda e la FIT-CISL si trova un verbale redatto lo scorso 12 febbraio 2026. Questo documento introduce una modifica peggiorativa rispetto alle regole precedentemente stabilite per l’erogazione del Premio di Risultato, trasformando un incentivo legato alla produttività in uno strumento di sanzione finanziaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Seta, referendum per gli autisti: scoppia la rivolta sui premi tagliati

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