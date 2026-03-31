Milano ha annunciato una modifica al sistema di mobilità, con l’introduzione di minibus privati in servizio condiviso, chiamati pooling. La decisione riguarda un ridimensionamento del numero di taxi e autobus, con l’obiettivo di offrire soluzioni alternative per il trasporto locale. La novità mira a coprire le aree meno servite dal trasporto pubblico e dai mezzi tradizionali.

Milano prova a ridisegnare i confini della mobilità urbana per colmare i vuoti lasciati dal trasporto pubblico e dai taxi. Il consiglio comunale, lunedì 30 marzo, ha approvato una mozione (proposta da Giulia Pastorella di Riformisti-Azione) che impegna il sindaco e la giunta a equiparare i servizi di van pooling e i minibus alle altre forme di mobilità condivisa. L'iniziativa nasce da una necessità concreta. Negli ultimi anni, la carenza di personale ha costretto Atm a tagliare corse e linee di superficie, specialmente nelle fasce orarie meno coperte. Parallelamente, il servizio taxi fatica a soddisfare la domanda: il 20% delle chiamate resta inevaso, con picchi del 30% durante la notte e nei fine settimana. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Pochi taxi e bus tagliati: Milano "apre" ai minibus privati in "pooling"

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