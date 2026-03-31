Pochi taxi e bus tagliati | Milano apre ai minibus privati in pooling
Milano ha annunciato una modifica al sistema di mobilità, con l’introduzione di minibus privati in servizio condiviso, chiamati pooling. La decisione riguarda un ridimensionamento del numero di taxi e autobus, con l’obiettivo di offrire soluzioni alternative per il trasporto locale. La novità mira a coprire le aree meno servite dal trasporto pubblico e dai mezzi tradizionali.
Milano prova a ridisegnare i confini della mobilità urbana per colmare i vuoti lasciati dal trasporto pubblico e dai taxi. Il consiglio comunale, lunedì 30 marzo, ha approvato una mozione (proposta da Giulia Pastorella di Riformisti-Azione) che impegna il sindaco e la giunta a equiparare i servizi di van pooling e i minibus alle altre forme di mobilità condivisa. L'iniziativa nasce da una necessità concreta. Negli ultimi anni, la carenza di personale ha costretto Atm a tagliare corse e linee di superficie, specialmente nelle fasce orarie meno coperte. Parallelamente, il servizio taxi fatica a soddisfare la domanda: il 20% delle chiamate resta inevaso, con picchi del 30% durante la notte e nei fine settimana. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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