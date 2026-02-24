Pnrr in ritardo l’analisi di OpenPolis basata sulla relazione della Corte dei Conti | il 90% dei fondi analizzati è ancora nei cantieri

OpenPolis ha scoperto che il 90% dei fondi del Pnrr, pari a oltre 170 miliardi di euro, è ancora in fase di lavoro nei cantieri. La causa principale è il ritardo nelle procedure e nelle approvazioni, che rallenta i progetti in tutta Italia. Molti interventi pubblici sono ancora in fase di avvio o completamento, mentre le scadenze si avvicinano. La situazione solleva dubbi sulla capacità di rispettare gli obiettivi fissati.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, qualcosa come oltre 190 miliardi tra fondi europei e cofinanziamenti, entra nell’ultimo tratto prima della scadenza formale del 2026 con un dato che pesa più delle conferenze stampa. Le opere pubbliche finanziate con il Pnrr, quelle che dovrebbero tradurre le missioni in scuole, infrastrutture, reti idriche, trasporti e rigenerazione urbana, risultano in larga parte ancora nei cantieri. Per mesi l’esecutivo ha insistito sul numero complessivo dei progetti chiusi, parlando di centinaia di migliaia di interventi completati. L’analisi di Openpolis, basata sull’ultima relazione della Corte dei conti (dicembre 2025), mostra che il nodo riguarda il valore economico degli interventi rimasti indietro e la loro complessità tecnica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Pnrr, l’allarme della Corte dei Conti: ritardi nei progetti degli enti territorialiLa Corte dei Conti ha evidenziato ritardi nei progetti degli enti territoriali relativi al PNRR, sollevando alcune preoccupazioni.

Olbia, corsa contro il tempo per i cantieri Pnrr: ecco i lavori conclusi e quelli ancora in corsoOlbia Pala, cemento e calendario. I cantieri avanzano con l’obiettivo di chiudere tutto entro l’estate. Le opere e gli interventi del Pnrr dovranno essere infatti terminati prima del 31 agosto 2026: i ... lanuovasardegna.it

Porti, più tempo per finire i progetti Pnrr in ritardo: svolta per Napoli e SalernoIl governo spinge l’acceleratore sul Pnrr, rafforza le misure a sostegno e ridisegna la mappatura degli investimenti. Restano le opere finanziate con i fondi complementari del Pnrr. ilmattino.it

NON LO AVREI MAI DETTO.... 36.6% a 8 mesi dalla scadenza. E tutti il resto poco di più. Il PNRR per l’istruzione è in ritardo Un quadro aggiornato sullo stato di avanzamento della spesa e dei progetti del PNRR per i servizi dell’infanzia, la scuola e l’università - facebook.com facebook