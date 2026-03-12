Lavori sull’acquedotto ad Argegno | sospeso il servizio bus a chiamata Flex Valli

A partire da lunedì 16 marzo 2026, il servizio di bus a chiamata Flex Valli sarà sospeso nelle valli del lago di Como. La sospensione si rende necessaria per permettere l’avvio dei lavori sull’acquedotto di Argegno, che interessa la strada provinciale 13. La modifica riguarda tutto il servizio, che resterà fermo fino a nuova comunicazione.

Dal 16 marzo al 9 giugno Asf Autolinee riorganizza il servizio trasformando alcune corse in trasporto pubblico tradizionale Cambiamenti in vista per il trasporto pubblico nelle valli del lago di Como. Da lunedì 16 marzo 2026 sarà temporaneamente sospeso il servizio a chiamata Flex Valli, a causa dell’avvio dei lavori per l’acquedotto di Argegno lungo la strada provinciale 13. Per garantire comunque la continuità del trasporto pubblico, il servizio sarà riorganizzato con modalità diverse. Durante il periodo dei lavori, il servizio Flex sarà in parte erogato in modalità di trasporto pubblico locale tradizionale. Nelle tabelle orarie ufficiali verranno quindi indicate le corse disponibili e le eventuali deviazioni di percorso, studiate tenendo conto delle limitazioni alla viabilità e delle chiusure previste lungo la SP13. 🔗 Leggi su Quicomo.it

