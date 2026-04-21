Il Comune di Roma ha annunciato che entro l’estate sarà esteso il servizio di trasporto pubblico a chiamata gestito da ATAC, noto come ClicBus, coinvolgendo sette nuove zone periferiche. La novità riguarda l’attivazione di questa modalità di mobilità in aree finora non servite, con l’obiettivo di migliorare la copertura e la possibilità di spostarsi facilmente in diverse parti della città. La decisione fa parte di un piano più ampio di potenziamento del trasporto pubblico locale.

Il Comune di Roma ha pianificato l’estensione del servizio ClicBus, il sistema di trasporto pubblico a chiamata gestito da ATAC, coinvolgendo sette nuove zone periferiche entro l’estate. L’iniziativa mira a potenziare la mobilità nelle aree oltre il Grande Raccordo Anulare, dove i collegamenti sono storicamente carenti. Entro luglio, i minibus dovrebbero essere operativi per servire i residenti di Cerquette, Cinquina, Corcolle, Valle Borghesiana, Falcognana e Paglian Casale, Trigoria e Castello della Cecchignola. Il modello, già attivo nella zona di Massimina, permette agli utenti di prenotare un passaggio tramite l’applicazione dedicata su sistemi iOS e Android.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma: arrivano i bus a chiamata in 7 zone, ecco le novità

Notizie correlate

Monopattini a Roma, cambia tutto: arrivano le zone vietate (e non piaceranno a tutti)Nuova fase per la mobilità condivisa a Roma, dato che stanno arrivando tutta una serie di nuove regole per monopattini e biciclette elettriche,...

Infortunio Lautaro Martinez, arrivano novità sulle condizioni del capitano nerazzurro. Ecco le ultimeSommer lascerà l’Inter, per l’estate spunta un nome clamoroso: sogno di mercato per i nerazzurri! Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Sempre più città in Italia scelgono i bus a idrogeno, che sono meglio degli elettrici; Rete bus periferica: arrivano i King Long PEV12 a Maglianella; Tgcom24: Norvegia, arrivano i bus senza conducente Video; La svolta in bus leggendo un articolo su Leggo. Ho mollato tutto e sono volato in Spagna, oggi il mio locale è un ritrovo di vip.

Roma: attiva la App di Atac con le info su bus, metro e tram. Rimborsi per i ritardi, orari, tempi di attesaCi sarà anche il rimborso per i ritardi dei bus, tram e metro oltre alle info per gli spostamenti, con orari, tempi di attesa alla fermate e acquisto biglietti e abbonamenti. È disponibile sugli store ... roma.corriere.it

Augurissimi di buon compleanno a Edoardo Leo (Roma, 21 aprile 1972) #edoardoleo #attore #regista #buoncompleanno #telesette facebook

Trevisani: "Oggi le pagine che si occupano di Roma, come sempre quando la Roma va male, celebrano Mourinho... ma Mourinho al Benfica....[1/2]" x.com