Le libere donne | tutto quello che c’è da sapere sulla serie su Rai 1

Le libere donne: trama, cast, attori, personaggi, quante puntate, durata, location, streaming della serie su Rai 1 con Lino Guanciale. Le libere donne è la serie in tre puntate in onda su Rai 1 con protagonista Lino Guanciale dal 10 marzo 2026 per la regia di Michele Soavi. Nel cast anche Grace Kicaj, Gaia Messerklinger e Fabrizio Biggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni. Trama. Coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy, liberamente tratta da “Le libere donne di Magliano” di Mario Tobino-Mondadori Libri e ambientata fra Lucca e Viareggio durante la Seconda Guerra Mondiale, la serie segue Mario Tobino (Lino Guanciale), uno psichiatra non convenzionale con una passione per la poesia, mentre sfida le regole repressive dell’ospedale psichiatrico femminile di Maggiano per salvaguardare la dignità delle sue pazienti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it

Se fossi te: tutto quello che c'è da sapere sulla miniserie natalizia su Rai 1

