La serie televisiva trasmessa su Rai 1 si compone di un certo numero di puntate, con una durata variabile tra circa 50 e 60 minuti ciascuna. La programmazione prevede la messa in onda settimanale, con la conclusione dello show prevista per una data specifica. La produzione ha annunciato la data di fine trasmissione, mentre i dettagli relativi al numero totale di episodi sono stati comunicati attraverso comunicati ufficiali.

Quante puntate sono previste per la serie Buonvino, in onda in prima visione su Rai 1 dal 7 maggio 2026? La fiction con protagonista Giorgio Marchesi è tratta dai romanzi di Walter Veltroni e va in onda in prima serata in due puntate, il 7 e il 14 maggio 2026. Ecco la programmazione. Quanto dura (durata) ogni puntata di Buonvino – Misteri a Villa Borgese? La durata è di circa due ore, pubblicità incluse. Qual è la location della fiction? come dice il sottotitolo “Misteri a Villa Borghese”, la serie di Rai 1 è ambientata a Roma, nello storico parco della Capitale. “Villa Borghese è un’anima verde, uno spazio che serba ricordi, manifesta bellezza, custodisce storie e fa respirare, letteralmente, una città meravigliosa e caotica come Roma.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Buonvino: quante puntate, durata e quando finisce la serie su Rai 1

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