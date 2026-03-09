Guerrieri | quante puntate durata e quando finisce la serie

Quante puntate sono previste per Guerrieri, la nuova serie di Rai 1 con protagonista Alessandro Gassmann in onda dal 9 marzo 2026? La fiction è composta da quattro prime serate, in onda ogni lunedì alle 21.30. Il finale di stagione è in programma per il 30 marzo. La fiction porta sullo schermo uno dei personaggi più amati nati dalla penna di Gianrico Carofiglio. Ecco la programmazione completa. Quanto dura (durata) ogni puntata di Guerrieri? La durata è di circa due ore, dalle 21.30 alle 23.30, pubblicità incluse. Tra i casi al centro della serie emerge la riapparizione di un cliente legato al suo passato, figura che riaffiora come un fantasma. 🔗 Leggi su Tpi.it

