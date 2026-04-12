Racconto di una notte | quante puntate durata e quando finisce la serie turca su Canale 5

Quante puntate sono previste per Racconto di una notte? La serie, nell’edizione europea, conterà 110 episodi della durata di 45 minuti ciascuno, mentre nella versione originale turca le puntate sono 35 ma da 130' l’una. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile. Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica a partire dal 12 aprile 2026. Quanto dura (durata) ogni puntata di Racconto di una notte? Come detto la serie turca viene trasmessa in prima visione e in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle ore 21.🔗 Leggi su Tpi.it

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