Achille Lauro al fianco dei giovani fragili nasce Fondazione Madre | È il momento di restituire Spero di poterne parlare a Sanremo altrimenti andrò da zia Mara

Achille Lauro ha deciso di creare la Fondazione Madre per sostenere i giovani fragili, un fatto annunciato durante un evento recente. La nuova organizzazione mira a offrire ascolto e supporto concreto a ragazzi in difficoltà, spesso esclusi dai percorsi classici di aiuto. Lauro, noto cantante e artista, ha spiegato che il suo obiettivo è restituire qualcosa alla comunità. La fondazione nasce con l’intento di intervenire subito, anche se aspetta di parlarne a Sanremo o, in alternativa, con la sua zia Mara.

Nasce Fondazione Madre, per volontà dei soci fondatori Achille lauro, all’anagrafe  Lauro De Marinis e Andrea Marchiori, con l’obiettivo di intervenire in modo concreto sulle fragilità giovanili per offrire opportunità di cura, ascolto e rinascita a ragazzi e ragazze in difficoltà, spesso lontani dai percorsi tradizionali di supporto. La Direzione della Fondazione è affidata a Lorella Marcantoni e si avvale di un Comitato tecnico-scientifico composto da un team di esperti attivi nel terzo settore – Clementina Cordero di Montezemolo, Arnoldo Mosca Mondadori e Giuliana Baldassarre.  Il nome della Fondazione “ Madre ” intende rappresentare in modo incisivo l’idea di protezione, cura e crescita.🔗 Leggi su Superguidatv.it

