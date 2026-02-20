Achille Lauro al fianco dei giovani fragili nasce Fondazione Madre | È il momento di restituire Spero di poterne parlare a Sanremo altrimenti andrò da zia Mara

Nasce Fondazione Madre, per volontà dei soci fondatori Achille lauro, all’anagrafe Lauro De Marinis e Andrea Marchiori, con l’obiettivo di intervenire in modo concreto sulle fragilità giovanili per offrire opportunità di cura, ascolto e rinascita a ragazzi e ragazze in difficoltà, spesso lontani dai percorsi tradizionali di supporto. La Direzione della Fondazione è affidata a Lorella Marcantoni e si avvale di un Comitato tecnico-scientifico composto da un team di esperti attivi nel terzo settore – Clementina Cordero di Montezemolo, Arnoldo Mosca Mondadori e Giuliana Baldassarre. Il nome della Fondazione “ Madre ” intende rappresentare in modo incisivo l’idea di protezione, cura e crescita.🔗 Leggi su Superguidatv.it

