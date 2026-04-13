Formazione studenti dell' Its Academy Volta al fianco dei sanitari Asp nelle simulazioni biomedicali

In città si sta sviluppando un nuovo modello di formazione che coinvolge sia il personale sanitario che gli studenti di tecniche biomedicali. Questo avviene grazie a un protocollo d’intesa firmato tra l’Azienda sanitaria provinciale e l’Its Academy Nuove. L’obiettivo è creare un ambiente in cui le simulazioni biomedicali possano essere condivise e praticate da entrambe le figure professionali. La collaborazione mira a integrare formazione teorica e pratica in un contesto comune.

Un nuovo modello di formazione integrata - che mette insieme, nello stesso contesto operativo, personale sanitario e futuri tecnici biomedicali - prende forma in città grazie al protocollo d’intesa siglato tra l’Azienda sanitaria provinciale e l’Its Academy (Istituto tecnologico superiore) Nuove.🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi, il Tar conferma l'assegnazione dell'appalto Asp Rifiuti sanitari dell’Asp, il Tar conferma l’aggiudicazioneIl Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha messo un punto fermo sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo dell’Asp di...