Buffa all’Arena del Sole | la poesia di Dalla celebra il calcio

Da ameve.eu 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento all’Arena del Sole, Federico Buffa ha parlato di come la poesia di Dalla si colleghi al mondo del calcio, sottolineando il legame tra parole e passione sportiva. Il dibattito tra musica e sport è stato condotto da un moderatore, che ha guidato le discussioni tra pubblico e relatori, approfondendo le influenze reciproche tra le due realtà. La serata ha visto coinvolgimento di diverse persone interessate al tema.

? Cosa scoprirai Come ha collegato Federico Buffa la poesia di Dalla al calcio?. Chi ha guidato il dibattito tra musica e passione sportiva?. Perché la Fondazione Lucio Dalla ha scelto il tema del gioco?. Quali sono i prossimi sviluppi del percorso culturale FLD2026?.? In Breve Evento svoltosi il 6 maggio 2026 presso il chiostro dell'Arena del Sole a Bologna.. Partecipano Andrea Faccani, Valerio Baroncini, Marcello Domini e l'assessora Roberta Li Calzi.. Musica dal vivo di Andrea Campi e Tiziano Guerzoni durante la manifestazione FLD2026.. Iniziativa promossa dalla Fondazione Lucio Dalla con il supporto di Banca di Bologna.. Il 6 maggio 2026, il chiostro dell’Arena del Sole a Bologna ha ospitato un incontro dedicato al legame tra musica e sport, con Federico Buffa protagonista di una riflessione sul volume Sul gioco del calcio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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