Buffa all’Arena del Sole | la poesia di Dalla celebra il calcio

Durante un evento all’Arena del Sole, Federico Buffa ha parlato di come la poesia di Dalla si colleghi al mondo del calcio, sottolineando il legame tra parole e passione sportiva. Il dibattito tra musica e sport è stato condotto da un moderatore, che ha guidato le discussioni tra pubblico e relatori, approfondendo le influenze reciproche tra le due realtà. La serata ha visto coinvolgimento di diverse persone interessate al tema.

? Cosa scoprirai Come ha collegato Federico Buffa la poesia di Dalla al calcio?. Chi ha guidato il dibattito tra musica e passione sportiva?. Perché la Fondazione Lucio Dalla ha scelto il tema del gioco?. Quali sono i prossimi sviluppi del percorso culturale FLD2026?.? In Breve Evento svoltosi il 6 maggio 2026 presso il chiostro dell'Arena del Sole a Bologna.. Partecipano Andrea Faccani, Valerio Baroncini, Marcello Domini e l'assessora Roberta Li Calzi.. Musica dal vivo di Andrea Campi e Tiziano Guerzoni durante la manifestazione FLD2026.. Iniziativa promossa dalla Fondazione Lucio Dalla con il supporto di Banca di Bologna.. Il 6 maggio 2026, il chiostro dell’Arena del Sole a Bologna ha ospitato un incontro dedicato al legame tra musica e sport, con Federico Buffa protagonista di una riflessione sul volume Sul gioco del calcio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Buffa all’Arena del Sole: la poesia di Dalla celebra il calcio Notizie correlate Buffa racconta Lucio Dalla, l’evento all’Arena del Sole sul gioco del calcioBologna, 29 aprile 2026 – “C’era un tempo in cui gli dèi, quando gli dèi contavano, inventarono la palla, la chiamarono sfera e cominciarono a... ’Liberi’ illumina l’Arena del Sole. Tra amarcord, poesia e musica. La città celebra l’immenso DallaUna grande serata di musica, immagini e parole in onore di Lucio Dalla, ieri sera all’Arena del Sole, in cui provare la sensazione di essere ’Liberi’. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Buffa racconta Lucio Dalla, l’evento all’Arena del Sole sul gioco del calcio; Buffa racconta Lucio Dalla mercoledì 6 maggio, l’evento all’Arena del Sole sul gioco del calcio; Federico Buffa racconta Dalla all’Arena del Sole. Lucio ne sarebbe stato contento; Federico Buffa racconta Lucio Dalla: Ho immaginato la sua ultima mezz’ora. Federico Buffa racconta Dalla all’Arena del Sole. Lucio ne sarebbe stato contentoIl giornalista all’Arena del Sole a Bologna per il libro sul calcio scritto dal cantautore bolognese, quello che lui chiamava ’il gioco degli dei’ ... ilrestodelcarlino.it Buffa racconta Lucio Dalla mercoledì 6 maggio, l’evento all’Arena del Sole sul gioco del calcioMercoledì 6 maggio alle 18, nel chiostro del Teatro Arena del Sole, si terrà un evento dedicato al testo. Federico Buffa darà v ... ilrestodelcarlino.it Il giornalista all’Arena del Sole per il libro sul calcio scritto da Dalla. E sul nuovo spettacolo: “Ruota attorno alla scaletta di Montreux” - facebook.com facebook