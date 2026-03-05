’Liberi’ illumina l’Arena del Sole Tra amarcord poesia e musica La città celebra l’immenso Dalla

Ieri sera all’Arena del Sole si è tenuto un evento dedicato a Lucio Dalla, con musica, immagini e parole. La serata ha coinvolto il pubblico in un omaggio che ha combinato ricordi e poesia, creando un’atmosfera speciale. L’iniziativa ha celebrato l’artista e la sua influenza, offrendo un momento di condivisione tra musica e memoria.

Una grande serata di musica, immagini e parole in onore di Lucio Dalla, ieri sera all’ Arena del Sole, in cui provare la sensazione di essere ’Liberi’. Come il titolo della ballata pop rock tratta dall’album ’Henna’ del 1993, scelto da Qn-il Resto del Carlino per l’evento. L’apertura è una luce che illumina gli strumenti, archi, piano, tastiere, che suoneranno le canzoni di Lucio, poi ecco il video restaurato da Sony: è ’Vita’, una delle avventure firmate Dalla-Morandi. Alla fine della sigla è Monica Peruzzi a introdurre la serata, raggiunta da Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, la Nazione, Il Giorno e Luce! e dal vice direttore de il Resto del Carlino, Valerio Baroncini, che dialogano con il sindaco Matteo Lepore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

