Sempre più persone si confrontano con informazioni contrastanti sui propri pasti, soprattutto online, dove abbondano le fake news su temi come glutine e zucchero. Molte di queste affermazioni sono prive di fondamento scientifico e circolano rapidamente, influenzando le scelte di chi cerca di seguire un’alimentazione corretta. Le notizie false sul cibo rappresentano un fenomeno diffuso che rende difficile distinguere tra dati verificati e credenze infondate.

AGI - Quando si parla di cibo, dal glutine allo zucchero, sono numerose le false credenze sull'alimentazione che circolano sul web. Saperle riconoscere è fondamentale per tutelare la propria salute e fare scelte consapevoli a tavola. Per aiutare i cittadini a orientarsi, l' Istituto Superiore di Sanità (Iss) lancia il questionario "Bufale nel piatto: riconoscere le fake news sull'alimentazione". Si tratta di un breve test composto da cinque domande, elaborato dal Reparto alimentazione, nutrizione e salute, che prende spunto da alcune delle notizie false più diffuse. Obiettivi e appuntamenti dell'iniziativa. "L'obiettivo non è solo testare le conoscenze, ma anche stimolare un approccio più critico verso ciò che si legge online" - sottolinea Laura Rossi, direttrice del Reparto alimentazione, nutrizione e salute dell' Iss -.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Bufale nel piatto, quanto ne sappiamo di cibo

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