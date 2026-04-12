Salutare cibo e benessere Festival sull’alimentazione | Trasparenza nel piatto

Si apre un evento dedicato alla sana alimentazione, con un focus su intolleranze e celiachia. La manifestazione propone incontri e laboratori per approfondire aspetti legati a uno stile di vita più equilibrato. Partecipano professionisti del settore e specialisti che illustrano le novità e le problematiche legate al cibo. L’obiettivo è fornire informazioni chiare e pratiche per chi desidera seguire un regime alimentare più consapevole.

‘Salutare, il festival della sana alimentazione: dalle intolleranze alimentari alla celiachia ’ nasce da un articolato progetto che ha visto come promotore in primis Confcommercio, il supporto di Impresa Cultura – Confcommercio, Fipe Confcommercio, l’Ausl, l’Associazione Italiana Celiachia, il patrocinio del Comune, Bbc Emilbanca, le Farmacie Comunali di Ferrara, l’istituto alberghiero Vergani e Associazioni Panificatori di Bologna e Provincia. In definitiva una rete di associazioni e professionisti del settore (nutrizionisti, chef, ricercatori, formatori, giornalisti) impegnati per due giorni in una lettura consapevole e sostenibile del cibo, per l’appunto, salutare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Salutare, cibo e benessere. Festival sull’alimentazione: "Trasparenza nel piatto" Dalle intolleranze alla celiachia, a Ferrara arriva 'Salutare - Il festival della sana alimentazione'A Ferrara arriva ‘Salutare - Il festival della sana alimentazione: dalle intolleranze alla celiachia’. Cibo, cultura e società: giornalista esplora il “Lotto nel Piatto” a Santa Croce. Analisi tra psicologia e salute.Santa Croce di Magliano ha ospitato venerdì 13 febbraio 2026 la presentazione dell’ultimo libro di Giovanni Mancinone, “Il lotto nel piatto”.