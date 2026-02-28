Ali Khamenei è morto l’annuncio dei media israeliani Teheran nega | Per quanto ne sappiamo è ancora vivo

I media israeliani hanno diffuso la notizia della morte di Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran, mentre le autorità di Teheran hanno dichiarato di non avere conferme e affermano che è ancora vivo. L’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran è stato menzionato come possibile causa dell’evento, senza ulteriori dettagli ufficiali. La notizia ha suscitato molta attenzione internazionale.