Ali Khamenei è morto l’annuncio dei media israeliani Teheran nega | Per quanto ne sappiamo è ancora vivo
I media israeliani hanno diffuso la notizia della morte di Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran, mentre le autorità di Teheran hanno dichiarato di non avere conferme e affermano che è ancora vivo. L’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran è stato menzionato come possibile causa dell’evento, senza ulteriori dettagli ufficiali. La notizia ha suscitato molta attenzione internazionale.
L’ attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran potrebbe aver portato all’uccisione di Ali Khamenei, guida suprema della Repubblica Islamica. «Rimarremmo scioccati se Khamenei apparisse in diretta. Secondo la nostra valutazione, non è più tra noi, ma stiamo aspettando una conferma definitiva», ha riportato un alto funzionario di Tel Aviv, citato da Channel 12. Anche Reuters, che cita tre fonti anonime, dà per probabile la morte di Khamenei. Secondo il Ministro degli Esteri del Paese, invece, Khamenei sarebbe ancora in vita «per quanto ne so». Lo ha dichiarato in un’intervista esclusiva rilasciata a NBC News. Parlando in diretta dopo gli attacchi congiunti condotti da Stati Uniti e Israele, Abbas Araghchi ha confermato la morte di due comandanti, precisando tuttavia che gli alti funzionari del regime sono sopravvissuti. 🔗 Leggi su Open.online
Temi più discussi: Iran, cosa si sa sui possibili successori in caso di morte di Khamenei; Usa e Israele, attacco all'Iran: scatta operazione 'Ruggito del Leone'; L’altro uomo che conta davvero in Iran; Iran, Khamenei prepara la sua successione: Se viene ucciso potere a un triumvirato.
