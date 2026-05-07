Bufala Fest | decennale con rebranding e anteprima a Padova a giugno

A giugno, a Padova, si terrà un’anteprima della decima edizione di Bufala Fest, evento dedicato al mondo della bufala e dei prodotti caseari. Per questa occasione, la manifestazione ha deciso di adottare un nuovo nome e una nuova immagine, segnando un cambiamento rispetto alle edizioni precedenti. La decima edizione rappresenta anche un traguardo importante per l’evento, che si prepara a festeggiare con una veste rinnovata.

(Adnkronos) – In occasione del prestigioso traguardo della sua decima edizione, Bufala Fest annuncia un’importante evoluzione strategica e d’immagine. L’evento si presenta al pubblico con una nuova veste grafica e un posizionamento rinnovato, segnato dall'adozione del payoff 'Tutte le forme del gusto'. “Il rebranding pensato per celebrare il nostro decimo anniversario – afferma Antonio Rea, Ideatore. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Mengo Music Fest, anteprima il 3 luglio con Serena BrancaleArezzo, 13 aprile 2026 – Continuano gli annunci di Mengo Music Fest: il cartellone della 22sima edizione si arricchisce di una nuova, prestigiosa... Bufala Fest in Prato della Valle: un "ponte enogastronomico" tra la Campania e il VenetoIn occasione del prestigioso traguardo della sua decima edizione, Bufala Fest sceglie di varcare i confini della Campania e annuncia un'anteprima a... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bufala Fest: decennale con rebranding e anteprima a Padova a giugno; Bufala Fest celebra i 10 anni con il nuovo slogan Tutte le forme del gusto; Da Napoli a Padova: il Bufala Fest conquista il Veneto; Bufala Fest: decennale con rebranding e anteprima a Padova a giugno. Bufala Fest: decennale con rebranding e anteprima a Padova a giugnoIn occasione del prestigioso traguardo della sua decima edizione, Bufala Fest annuncia un’importante evoluzione strategica e d’immagine. L’evento si presenta al pubblico con una nuova veste grafica e ... adnkronos.com Bufala Fest celebra i 10 anni con il nuovo slogan «Tutte le forme del gusto»In occasione della decima edizione Bufala Fest annuncia un’importante evoluzione strategica e d’immagine. L’evento si presenta al pubblico con una nuova veste grafica e ... ilmattino.it Si riconferma anche quest’anno la II Edizione del Napoli Beer Fest, dal 3 al 6 settembre “IMozzarelLino” sarà presente con i suoi straordinari prodotti a base di bufala, tra tantissime varianti e composizioni tutte da scoprire Il nostro amico Lino vi aspetta - facebook.com facebook