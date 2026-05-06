Bufala Fest in Prato della Valle | un ponte enogastronomico tra la Campania e il Veneto

Per la decima volta, Bufala Fest si svolgerà nel Prato della Valle a Padova, dal 25 al 28 giugno 2026. L’evento, dedicato al settore enogastronomico, si terrà in una delle aree più note della città e rappresenta un momento di incontro tra le tradizioni della Campania e del Veneto. La manifestazione coinvolge produttori e aziende del settore alimentare, offrendo un’anteprima rispetto alla tradizionale sede campana.

In occasione del prestigioso traguardo della sua decima edizione, Bufala Fest sceglie di varcare i confini della Campania e annuncia un'anteprima a Padova nella meravigliosa cornice del Prato della Valle dal 25 al 28 giugno 2026. L’evento, frutto della collaborazione tra l’Associazione Culturale.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Italia-Usa, la Regione Campania a New York per la promozione del turismo enogastronomicoRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Coldiretti Campania, mozzarella di bufala: legge sui reati agroalimentari dalla parte della qualitàTempo di lettura: 2 minuti La Coldiretti Campania accoglie con favore l’approvazione della legge sui reati agroalimentari. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Bufala Food Festival alla Limonaia di Villa Strozzi. Bufala Fest in Prato della Valle: un ponte enogastronomico tra la Campania e il VenetoIn occasione del prestigioso traguardo della sua decima edizione, Bufala Fest sceglie di varcare i confini della Campania e annuncia un'anteprima a Padova nella meravigliosa cornice del Prato della Va ... padovaoggi.it Bufala Fest a Napoli, ecco la settima edizione: «Niente musica, solo un pianoforte per Giògiò»Oggi in piazza Municipio è stato inaugurato il villaggio gastronomico del Bufala Fest: è il primo evento per una piazza che da pochi mesi è stata rimessa a nuovo. Per la kermesse, giunta alla sua ... ilmattino.it