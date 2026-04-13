Mengo Music Fest anteprima il 3 luglio con Serena Brancale

Il Mengo Music Fest si avvicina alla sua 22ª edizione e, dopo le prime conferme, è stata annunciata un’anteprima che si terrà il 3 luglio nel Casentino. La manifestazione, che si svolge in Toscana, continuerà a proporre un programma ricco di eventi musicali e artistici. L’evento rappresenta un’occasione per coinvolgere appassionati e visitatori in una serie di appuntamenti dedicati alla musica dal vivo.

Arezzo, 13 aprile 2026 – Continuano gli annunci di Mengo Music Fest: il cartellone della 22sima edizione si arricchisce di una nuova, prestigiosa anteprima nel cuore del Casentino. Sarà Serena Brancale la protagonista dell’appuntamento a ingresso gratuito previsto per venerdì 3 luglio a Poppi, in collaborazione con il Comune di Poppi e l’associazione Attività produttive del Centro Commerciale di Ponte a Poppi. L'evento rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di avvicinamento al festival, confermando la volontà della manifestazione di promuovere il turismo culturale attraverso la musica in contesti suggestivi. Reduce dal successo...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mengo Music Fest, anteprima il 3 luglio con Serena Brancale Mengo Music Fest, anche gli Shame sul palco di ArezzoUn altro nome importantissimo – e stavolta anche internazionale – si aggiunge al cast di MenGo Music Fest, in scena ad Arezzo dal 14 al 18 luglio... Anteprima Mengo Fest. Arriva Dargen D’Amico al Valdichiana VillageUn altro nome che arriva direttamente dal Festival di Sanremo esce dal cilindro di Paco Mengozzi.