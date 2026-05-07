Bufala Fest festeggia il suo decimo anniversario con un nuovo volto, presentando un rebranding completo. A giugno, l’evento ha preso il via con un’anteprima a Padova, scegliendo la storica cornice di Prato della Valle. La manifestazione si propone di creare un collegamento gastronomico tra la regione campana e il Veneto, offrendo un'occasione di confronto tra le tradizioni culinarie dei due territori.

e sceglie la cornice di Prato della Valle per un ponte gastronomico tra Campania e Veneto. In occasione del prestigioso traguardo della sua decima edizione, Bufala Fest annuncia un’importante evoluzione strategica e d’immagine. L’evento si presenta al pubblico con una nuova veste grafica e un posizionamento rinnovato, segnato dall’adozione del payoff “Tutte le forme del gusto“. “Il rebranding pensato per celebrare il nostro decimo anniversario – afferma Antonio Rea, Ideatore e Direttore Organizzativo di Bufala Fest – sostituisce lo storico “non solo mozzarella” per abbracciare una visione più ampia e contemporanea, grazie al nuovo payoff “tutte le forme del gusto”.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Bufala Fest celebra i 10 anni con un rebranding radicale e un’anteprima a Padova a giugno

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