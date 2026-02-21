milano caos in buenos aires per i cantieri

Corso Buenos Aires a Milano è bloccato a causa di nove cantieri aperti lungo quasi tre chilometri. I lavori hanno creato gravi disagi ai commercianti, che lamentano un calo drastico degli affari. La strada, solitamente ricca di negozi e passanti, si presenta semi deserta. La situazione rende difficile la vita di chi lavora nel quartiere, mentre i residenti si chiedono quando finiranno i lavori. La chiusura continua influisce sulla zona ogni giorno.

Un disastro corso Buenos Aires a Milano: nove cantieri in quasi tre chilometri. E scoppia la rabbia dei commercianti: "La via è deserta nonostante le Olimpiadi. Affari in calo e pessima l'immagine per i turisti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

In corso Buenos Aires cantieri e disagi. La richiesta dei commercianti: “Finire entro il 6 febbraio, Olimpiadi occasione unica”In Corso Buenos Aires, sono attualmente in corso lavori di ristrutturazione, che hanno causato disagi e rallentamenti al traffico.

