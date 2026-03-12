Sabato 28 marzo 2026, alle 16.30 e alle 17.30, l’Abbazia S. Nicolò del Boschetto ospiterà lo spettacolo intitolato

Sabato 28 marzo 2026, alle ore 16.30 e 17.30, l’Abbazia S. Nicolò del Boschetto accoglierà un viaggio di memoria collettiva attraverso lo spettacolo Genova – Buenos Aires sola andata. La scena sarà animata da Massimo Minella come autore e interprete, con il supporto musicale di Franco Piccolo alla fisarmonica, in una serata dedicata ai Rolli Days di primavera. Un ponte tra Genova e l’Argentina: la storia della famiglia Bergoglio. Il racconto teatrale non è semplice intrattenimento, ma un’analisi profonda delle dinamiche migratorie che hanno plasmato la Liguria moderna. La narrazione si concentra sul destino della famiglia Bergoglio, i cui membri lasciarono Asti per raggiungere il porto genovese prima di trasferirsi definitivamente in Argentina nel febbraio 1929. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova-Buenos Aires: il dramma Bergoglio al Boschetto

Articoli correlati

Da Buenos Aires a Caserta: il dramma dei desaparecidos al Campus ManzoniGiovedì 22 gennaio il Liceo Manzoni ospiterà una tavola rotonda sul Plan Condor, il maxi-programma repressivo che sconvolse il Sudamerica negli anni...

Leggi anche: Darderi, sfuma il quinto titolo Atp: a Buenos Aires trionfa Cerundolo. Ma ora sale al 21° posto

Aggiornamenti e notizie su Genova Buenos Aires il dramma Bergoglio...

Temi più discussi: Chiavari, partiti i lavori di riqualificazione di corso Buenos Aires; Paesi che vai, Lanterna che trovi: il simbolo di Genova sarà replicato in giro per il mondo; La Lanterna di Genova replicata nei paesi dell'emigrazione italiana; Sculture che ricordano Lanterna di Genova presso comunità liguri America Latina.

Progetto Lanterna-Luce dei Liguri nel mondo, al via l’iter per installare il simbolo di Genova nella capitale argentinaMissione istituzionale in Argentina per l’assessore regionale all’Immigrazione ed Emigrazione Paolo Ripamonti, che ha incontrato rappresentanti della città e della comunità ligure. Ora parte tutto ... lavocedigenova.it

Abbazia del Boschetto e Teatro pubblico ligure ai Rolli Days 2026(ANSA) - GENOVA, 12 MAR - Il Teatro pubblico ligure partecipa ai Rolli Days di primavera con lo spettacolo Genova - Buenos Aires sola andata. Il viaggio della famiglia Bergoglio in Argentina, scritt ... msn.com

Si dice che a Genova ogni famiglia abbia almeno un parente emigrato in Argentina e che a Buenos Aires ogni famiglia abbia almeno un parente originario di Genova. È davvero cosi Novità in arrivo... - facebook.com facebook