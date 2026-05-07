Netflix ha lanciato il film Buen Camino, e sui cartelloni pubblicitari all’estero sono apparsi messaggi in inglese con frasi che sembrano tradotte in modo non perfetto. Questi cartelloni hanno attirato l’attenzione di molti utenti sui social, diventando rapidamente virali. La scelta di usare un inglese “maccheronico” ha suscitato curiosità e discussioni tra chi li ha notati, mentre la piattaforma continua a promuovere il suo prodotto in modo originale.

Quando il marketing diventa arte, succede quello che Netflix ha fatto con Buen Camino. Il film campione d’incassi di Checco Zalone non si è limitato a sbarcare sulla piattaforma streaming il 29 aprile: ha portato con sé una campagna pubblicitaria che sta già facendo il giro del web e che dimostra come l’ironia, se dosata con intelligenza, possa trasformare una semplice promozione in un fenomeno virale. L’ultimo lavoro del comico puglies e, che ha portato nelle sale oltre 9 milioni e mezzo di spettatori, è diventato il primo film di un comico italiano a essere distribuito in contemporanea in ben 226 paesi e doppiato in oltre 14 lingue. Un traguardo che da solo basterebbe a fare notizia, ma Netflix ha deciso di andare oltre, costruendo una strategia promozionale che non punta ai mercati stranieri in senso tradizionale.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Buen Camino su Netflix: i cartelloni all’estero in inglese “maccheronico” stanno diventando virali ovunque

BUEN CAMINO I Il trailer del film in inglese | HOT CORN

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