Il film Buen Camino, diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone, sarà disponibile su Netflix a partire dal 29 aprile. Dopo aver ottenuto ottimi risultati al cinema, la pellicola sarà accessibile alle piattaforme di streaming. La data di uscita è stata annunciata recentemente, e si tratta della prima volta che il film viene distribuito in questo modo.

Dopo aver battuto ogni record nelle sale, Buen Camino, l’ultimo film diretto da Gennaro Nunziante, con protagonista Checco Zalone, sarà disponibile su Netflix dal 29 Aprile. Nell’offerta Netflix disponibili anche tutti i film con Checco Zalone: Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a catinelle, Quo Vado? e Tolo Tolo. Ad anticipare l’uscita su Netflix di Buen Camino, un video inedito in cui tutti i personaggi di Checco si “incontrano” dando appuntamento al 29 Aprile. La sinossi ufficiale. Quella di Checco è una vita agiata e comodissima e non potrebbe essere altrimenti visto che è il figlio unico di Eugenio Zalone, un ricchissimo produttore di divani.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Buen Camino sbarca su Netflix! Ecco la data

Buen Camino, film di Gennaro Nunziante - Trailer

Notizie correlate

Checco Zalone annuncia l'arrivo di Buen Camino su Netflix in un video esilaranteL'attore e Netflix hanno condiviso in streaming un video con il quale annunciano l'arrivo sulla piattaforma digitale per il film campione di incassi...

Buen camino di Checco Zalone arriva su Netflix dopo il trionfo al botteghinoDopo aver dominato i botteghini italiani durante le feste natalizie, Buen camino di Checco Zalone è pronto a conquistare anche lo streaming.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: ‘Buen Camino’, il film dei record di Checco Zalone arriva su Netflix; Checco Zalone sbarca su Netflix: ecco da quando il film dei record sarà disponibile in streaming; Checco Zalone su Netflix dal 29 aprile con Buen Camino e tutti i film, ecco cosa vedere; GF Vip, nomination e eliminati: le anticipazioni del 17 aprile.

Buen Camino arriva su Netflix: il nuovo film di Checco Zalone debutta in streaming dopo il successo al cinemaScopri Buen Camino su Netflix dal 29 aprile: il nuovo film di Checco Zalone dopo il successo al cinema e tutti i suoi titoli disponibili. cinefilos.it

Buen Camino, quando esce su Netflix? Tutti i film di Checco Zalone in arrivo sulla piattaformaBuen Camino, il film dei record di Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante, arriva su Netflix il 29 aprile: una commedia on the road tra Cammino di Santiago, risate e sentimenti padre?figlia. tag24.it

Dopo il successo al botteghino, il film 'Buen Camino' sbarca su Netflix dal 29 aprile e si prepara a conquistare anche lo streaming. https://cinema.everyeye.it/notizie/film-record-checco-zalone-arriva-streaming-data-uscita-ufficiale-872297.htmlutm_medium= - facebook.com facebook