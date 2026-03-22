I BTS hanno tenuto ieri un concerto a Seul seguito da milioni di fan in tutto il mondo, attirando circa 260mila spettatori. La performance è stata trasmessa in diretta globale, confermando il loro grande seguito internazionale. La band sudcoreana continua a essere al centro dell’attenzione con il loro successo musicale e il riconoscimento ricevuto da premi come Oscar, Grammy e Globe, segnando un’altra tappa significativa della loro carriera.

Globale, come il concerto di ieri a Seul dei BTS. Golden, come la canzone delle Huntrix, la prima del genere a vincere Oscar, Grammy e Globe. D’oro, davvero, è il giro di miliardi che riesce a generare. Questo è il K-pop. E qualcosa di magico, in effetti, ce l’ha: Arirang, la canzone popolare coreana più celebre di sempre, ha persino tenuto unite le due Coree alle Olimpiadi di Sydney nel 2000. E Arirang è anche il titolo del nuovo album dei BTS, la band più famosa del K-pop, tornata ieri sul palco dopo quattro anni, per 260.000 spettatori presenti e 190 Paesi sintonizzati in streaming. A puntare le antenne del mondo su piazza Gwanghwamun e BTS The Comeback Live ci ha pensato Netflix, che per la prima volta ha trasmesso in diretta un concerto sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - K-pop l’ultimo imperatore. Il ritorno dei BTS è kolossal: 260mila fan, diretta globale

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