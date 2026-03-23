Fan in delirio per i BTS a Seul I re del K-pop sono tornati con un live dopo una pausa per il servizio militare durata 4 anni Il video

Da amica.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

(askanews) – Una folla incredibile di fan in delirio per il ritorno dei BTS sul palco al loro concerto di ritorno a Gwanghwamun Square. Il gruppo di sette membri è tornato a esibirsi insieme per la prima volta dopo una lunga pausa dovuta al servizio militare obbligatorio. Il concerto di ritorno si è tenuto sabato con lo storico Palazzo Gyeongbokgung sullo sfondo – una cornice perfetta per i “Re del K-pop” – con migliaia di fan provenienti dalla Corea del Sud e dall’estero che cantavano a squarciagola. GUARDA LE FOTO L’Obsesión di Samurai Jay, Achille Lauro verso il paradiso e gli stadi, il profumo di Arisa e altre news di musica. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Il K-pop colpisce ancora: il primo concerto dei BTS dopo quattro anni fa impazzire i fan Amica. 🔗 Leggi su Amica.it

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