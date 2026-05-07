Bruxelles riunione sulla lotta alla disinformazione

A Bruxelles si è svolta una riunione dedicata alla lotta contro la disinformazione, con la partecipazione di rappresentanti di diversi schieramenti politici. Le vicepresidenti dell’Eurocamera, una del Partito Democratico e l’altra di Fratelli d’Italia, hanno organizzato l’appuntamento. Durante l’incontro sono stati discussi vari aspetti relativi alla diffusione di notizie false e alle strategie per contrastarle.

Le agenzie di stampa – ha sottolineato De Alessandri – sono “la spina dorsale del sistema informativo europeo” ma “la verità non si diffonde per caso, ma attraverso gli investimenti”. De Alessandri ha inoltre osservato come i sistemi dell’IA “non possano essere costruiti sul giornalismo non retribuito” laddove il diritto di autore resta “una risorsa strategica per la democrazia europea”. Picierno, prendendo ad esempio i numerosi esempi della propaganda russa, ha rimarcato come la disinformazione, in questo momento storico, sia “un’arma utilizzata per confondere, dividere e indebolire le democrazie”. Mentre Sberna si è soffermata sull’importanza di raffrontarsi con notizie verificabili in un contesto dove il peso dell’IA cresce in maniera esponenziale.🔗 Leggi su Imolaoggi.it Notizie correlate Lotta alla corruzione, oggi a Bruxelles il via libera alla direttiva che ripristina l’abuso d’ufficio cancellato da NordioHa perso il referendum sulla riforma della giustizia che portava il suo nome, ha perso la sua capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, costretta a... Teatro e quiz a Varese: sfida alla disinformazione sulla plastica? Cosa sapere Il 12 maggio 2026 il Teatro Santuccio di Varese ospita lo spettacolo Deus ex plastica. Altri aggiornamenti Si parla di: A Bruxelles la riunione dell'Eana, focus sulla lotta alla disinformazione; Next Stop Bruxelles. A Bruxelles la riunione dell'Eana, focus sulla lotta alla disinformazioneLa lotta alla disinformazione, le interferenze delle autocrazie straniere, i deepfake generati dall'IA e la cosiddetta 'media literacy' sono stati al centro della nuova riunione dell'Alleanza europea ... ansa.it