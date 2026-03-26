Lotta alla corruzione oggi a Bruxelles il via libera alla direttiva che ripristina l’abuso d’ufficio cancellato da Nordio

Oggi a Bruxelles si è approvata una nuova direttiva contro la corruzione, con particolare attenzione all’abuso d’ufficio. Questa norma ripristina una legge cancellata in passato e rappresenta un passo importante nella lotta contro pratiche illecite nel settore pubblico. Nel frattempo, in Italia, il ministro della giustizia ha affrontato diverse difficoltà, inclusa la sconfitta in un referendum e le dimissioni del suo capo di gabinetto.

Ha perso il referendum sulla riforma della giustizia che portava il suo nome, ha perso la sua capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, costretta a rassegnare le dimissioni, e oggi in plenaria a Bruxelles il Guardasigilli Carlo Nordio si avvia a ricevere un’altra mazzata. Gli eurodeputati saranno chiamati a votare la direttiva sulla lotta alla Corruzione. Ebbene, quella direttiva, dopo un lungo negoziato e superati i veti di governi quale quello italiano, prevede anche l’abuso d’ufficio. Il reato che era stato cancellato da Nordio. L’Italia avrà ora due anni di tempo per recepire la direttiva, pena la procedura d’infrazione. Lotta alla corruzione: torna l’abuso d’ufficio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Lotta alla corruzione, oggi a Bruxelles il via libera alla direttiva che ripristina l’abuso d’ufficio cancellato da Nordio Articoli correlati Dall’abuso d’ufficio al traffico di influenze al Codice degli appalti: così il governo ha picconato la lotta alla corruzioneSe in Economia, Lavoro, Sanità, politica estera, il governo Meloni non può certo vantare risultati brillanti (un eufemismo), altrettanto non si può... Leggi anche: Abolizione dell’abuso d’ufficio, Palamara vuole tornare in magistratura. Grazie alla riforma Nordio Una selezione di notizie su Lotta alla corruzione oggi a Bruxelles... Temi più discussi: Libera l'impegno, i giovani al centro; Il ruolo del Global Compact Network Italia; Torino chiama l’Europa: insieme contro corruzione e frodi; Corteo di Libera, la preghiera per tutte le confessioni e la grande marcia nazionale. Lotta alla criminalità organizzata: a Torino nasce la rete europea di enti locali contro la corruzioneAlla vigilia della marcia nazionale per ricordare le vittime innocenti di mafia, in programma domani a Torino con partenza alle 9 in piazza Solferino, all'ombra della mole nasce la prima rete europea ... torinoggi.it Stabilità. Macchia (Ispe): Con lotta alla corruzione risparmi per ulteriori 5 miliardiSecondo il presidente dell'Istituto per la promozione dell'etica in sanità Regioni e ministero della Salute devono avere il coraggio di programmare interventi di medio e lungo termine. Al contrario, ... quotidianosanita.it Prevenzione e ricerca, sono le due armi fondamentali nella lotta contro il cancro. A Paternò ieri sera incontro a sostegno dell’AIRC. Lanciata la campagna “L’uovo della ricerca” - facebook.com facebook Lotta scudetto Bonolis evidenzia le "qualità" di Napoli e... Milan x.com