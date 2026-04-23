? Cosa sapere Il 12 maggio 2026 il Teatro Santuccio di Varese ospita lo spettacolo Deus ex plastica.. L'iniziativa di LATI e ALPLA mira a contrastare la disinformazione sui materiali plastici.. Il 12 maggio 2026 alle ore 18:00 il Teatro Santuccio di Varese ospiterà lo spettacolo Deus ex plastica, un evento gratuito che mira a trasformare la percezione collettiva sui materiali plastici attraverso il linguaggio del teatro. L’iniziativa nasce dalla volontà di LATI Industria Termoplastici S.p.A. di sostenere un progetto che porti sul palco un dibattito necessario e accessibile. Il format scelto per coinvolgere i cittadini non sarà una lezione frontale, ma un mix originale tra commedia e quiz, capace di stimolare riflessioni critiche attraverso l’interazione diretta con il pubblico presente in sala.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teatro e quiz a Varese: sfida alla disinformazione sulla plastica

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