San Donato | nuovo centro anziani per unire generazioni e memoria

A San Donato Val di Comino è stato inaugurato un nuovo centro anziani che si trova in via Napoli, nel centro storico. La struttura mira a creare uno spazio dedicato agli anziani, con l’obiettivo di favorire incontri tra diverse generazioni e conservare la memoria locale. L'apertura si inserisce in un progetto per rafforzare i servizi sociali del territorio e offrire un punto di ritrovo dedicato alla comunità.

Il cuore pulsante di San Donato Val di Comino si è arricchito di un nuovo presidio sociale con l’apertura della nuova sede del Centro Anziani, situata in via Napoli nel centro storico. L’inaugurazione, avvenuta con il tradizionale taglio del nastro, segna il completamento di un progetto finanziato dall’Amministrazione comunale per offrire agli abitanti più avanti con l’età un ambiente moderno, funzionale e capace di favorire la partecipazione attiva. Un investimento strategico sulla memoria e sulla coesione territoriale. La scelta di collocare la struttura nel nucleo centrale del paese non è solo una questione logistica, ma risponde alla volontà di mantenere vivo il tessuto urbano attraverso spazi che promuovano il benessere e l’inclusione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Donato: nuovo centro anziani per unire generazioni e memoria Notizie correlate San Donato Val di Comino inaugura la nuova sede del Centro AnzianiÈ stata inaugurata la nuova sede del Centro Anziani in via Napoli, nel pieno centro storico del paese: un luogo rinnovato e accogliente, realizzato... Prevenzione: un nuovo defibrillatore in centro storico donato dal Rotary Club San RossoreUn nuovo defibrillatore è a disposizione della collettività nel centro storico di Pisa. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: RunDonato: IRCCS Policlinico San Donato partner alla 11^ edizione; San Donato si prepara alla undicesima edizione della RunDonato; Palazzo Eni a San Donato, avanza il trasloco, Ma resta blindata l’area verde destinata ai cittadini; Mercato settimanale, da mercoledì prossimo arriva anche a San Donato. Salute, a Milano c’è un nuovo Centro della Tiroide per diagnosi, cura e trattamento delle patologie tiroideeSan Donato (Milano), 14 maggio 2025 – Un nuovo Centro della Tiroide nel Milanese. Lunedì 19 maggio, in apertura della Settimana Mondiale della Tiroide, l'IRCCS Policlinico San Donato di Milano (Gruppo ... ilgiorno.it Laboratorio per l’energia a San Donato Plaza per la Giornata della Terra x.com I controlli dei carabinieri del Nucleo Forestale a Borgo San Donato - facebook.com facebook