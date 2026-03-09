Meteo Roma oggi pomeriggio piogge e da giovedì maltempo | le previsioni dei prossimi giorni

Da lunedì 9 marzo, Roma si troverà ad affrontare una fase di maltempo con condizioni di tempo instabile e temperature miti. Le previsioni indicano che da giovedì 12 marzo sono previste piogge intense che interesseranno la città nei giorni successivi. La situazione meteo si manterrà variabile anche nel corso della settimana, con piogge che si intensificheranno a partire da giovedì.

