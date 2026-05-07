Brescia magia a teatro | mistero intuizione e un pizzico di meraviglia al Der Mast

Il 14 maggio 2026, alle ore 18.30, il Teatro Der Mast di Brescia ospiterà l’evento “Magia a Teatro”. La serata prevede spettacoli e dimostrazioni di magia, con un focus su illusioni e trucchi visivi. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento durerà fino a sera. La manifestazione si svolge all’interno del teatro, situato nel centro della città.

Giovedì 14 maggio 2026, dalle 18.30, il Teatro Der Mast di Brescia apre le porte a “Magia a Teatro”, una serata fuori dall’ordinario dove curiosità, simboli e intuizione si intrecciano in un’esperienza tutta da vivere.Per una sera, il teatro si trasformerà in un piccolo universo esoterico: il.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Brescia: Magia a teatro, esperienza olistica e introspettiva al Der MastTorna “Magia a Teatro”, l’appuntamento dedicato al benessere interiore e alla scoperta di sé organizzato dal Der Mast. Brescia: speed date al teatro Der MastDomenica 1 marzo, dalle ore 18:30, il Teatro Der Mast ospiterà una nuova edizione dello Speed Date, un appuntamento dedicato a chi ha voglia di... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Magia a Teatro mistero, intuizione e un pizzico di meraviglia al Der Mast. Brescia,magia a teatro: mistero, intuizione e un pizzico di meraviglia al Der MastGiovedì 14 maggio 2026, dalle 18.30, il Teatro Der Mast di Brescia apre le porte a Magia a Teatro, una serata fuori dall’ordinario dove curiosità, simboli e intuizione si intrecciano in ... bresciatoday.it Magia a Teatro mistero, intuizione e un pizzico di meraviglia al Der MastMagia a Teatro è pensato per chi ha voglia di mettersi in gioco, ma anche semplicemente di lasciarsi incuriosire, in un ambiente informale, accogliente e ricco di suggestioni. quibrescia.it