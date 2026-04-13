Brescia | Magia a teatro esperienza olistica e introspettiva al Der Mast

A Brescia, il teatro Der Mast ospita nuovamente l’evento “Magia a Teatro”, dedicato al benessere interiore e alla scoperta di sé. L’iniziativa si svolge in un ambiente che unisce elementi teatrali e pratiche olistiche, offrendo ai partecipanti un’esperienza sensoriale e di introspezione. La manifestazione si rivolge a chi desidera approfondire il rapporto con se stesso attraverso attività che integrano arte e pratiche di benessere.

Torna “Magia a Teatro”, l’appuntamento dedicato al benessere interiore e alla scoperta di sé organizzato dal Der Mast. Una serata speciale pensata per offrire al pubblico un’esperienza immersiva tra pratiche olistiche, discipline energetiche e momenti di profonda introspezione.L’evento propone un.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Brescia: speed date al teatro Der MastDomenica 1 marzo, dalle ore 18:30, il Teatro Der Mast ospiterà una nuova edizione dello Speed Date, un appuntamento dedicato a chi ha voglia di... Leggi anche: Brescia: Svuota armadi al teatro Der Mast