Brescia | speed date al teatro Der Mast

Domenica 1 marzo, dalle ore 18:30, il Teatro Der Mast ospiterà una nuova edizione dello Speed Date, un appuntamento dedicato a chi ha voglia di conoscere nuove persone in modo diretto, spontaneo e senza filtri. I partecipanti saranno suddivisi in due gruppi per fascia d’età – 30–45 anni e 45–60 anni – così da favorire affinità e qualità negli incontri. Il format prevede brevi conversazioni a rotazione: pochi minuti per rompere il ghiaccio, raccontarsi, sorridere e capire se scatta la curiosità. Poi si cambia posto. e si ricomincia. In un’epoca fatta di chat infinite e messaggi lasciati in sospeso, lo Speed Date riporta al centro l’incontro reale: sguardi, battute, dialoghi veri e la possibilità concreta di creare nuove connessioni. La quota di partecipazione è di 30 euro e comprende l’intera esperienza: apericena e partecipazione al format Speed Date, per una serata che unisce convivialità e nuove conoscenze in un’atmosfera accogliente e dinamica. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

