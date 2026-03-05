Brescia | visita alle 3 torri ai sotterranei alle segrete e alle prigioni del Castello

A Brescia, Lombardia Segreta organizza una visita speciale alle tre torri, ai sotterranei, alle segrete e alle prigioni del Castello. L’evento permette a pochi partecipanti di entrare in spazi normalmente inaccessibili al pubblico e di esplorare ambienti storici e nascosti all’interno della fortezza. La visita si svolgerà in via straordinaria, offrendo un’occasione unica di conoscere da vicino questa parte della città.

Un'occasione unica, irripetibile e riservata a pochi: Lombardia Segreta apre in via straordinaria le porte degli spazi interni del Castello di Brescia, normalmente chiusi al pubblico.Accompagnati dalle nostre guide esperte del luogo, entreremo nelle suggestive torri dei Prigionieri, dei Francesi e della Coltrina, esplorandone gli ambienti nascosti e i dettagli architettonici che ne raccontano l'evoluzione nei secoli.Sarà un vero e proprio viaggio nel tempo, alla scoperta delle vicende che hanno reso queste torri protagoniste della storia della città.

