Brescia | Prospettive al Carmen Town

Prospettive è uno spettacolo completamente improvvisato a cura delle Ragazze Improva. Domenica 10 maggio ore 20:00 al Carmen Town!I suggerimenti del pubblico saranno gli spunti per creare storie sempre nuove. Potrete ridere o piangere, non lo sappiamo, perché lo spettacolo sarà completamente.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Prospettive riso, pianto e improvvisazione teatrale lunedì a Carmen Town con ‘Ragazzeimprova’Brescia. Lunedì 5 gennaio alle ore 21,30, a Carmen Town in via Fratelli Bandiera 3 a Brescia, verrà rappresentato Prospettive, spettacolo completamente improvvisato a cura delle ‘Ragazzeimprova’. I ... quibrescia.it

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I milanesi presentano venerdì 17 aprile a Carmen Town il nuovo disco «Evolución» - facebook.com facebook