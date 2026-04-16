Rock in Town tre giorni di musica al Bronson
Dal 21 al 23 aprile il Bronson di Ravenna ospiterà la seconda edizione di “Rock in Town”, un festival di tre giorni dedicato alle band emergenti locali. L’evento, promosso dall’Officina della Musica, si focalizza sulla scena musicale della zona e prevede vari concerti durante tutto il fine settimana. La manifestazione si svolgerà interamente negli spazi del locale, coinvolgendo diverse formazioni musicali della regione.
Il 21, 22 e 23 Aprile al Bronson di Ravenna andrà in scena la seconda edizione di “Rock in Town”, il festival, organizzato da Officina della Musica, interamente dedicato alle band emergenti del territorio. “L’idea nasce per dare voce, spazio e volume alle band emergenti, con particolare.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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