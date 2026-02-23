Final Eight Coppa Italia 2026 | Germani Brescia analisi e prospettive

La partita tra Germani Brescia e Olimpia Milano si è conclusa con un punteggio di 102-106, determinando la vittoria dei milanesi. La sfida si è giocata durante le Final Eight di Coppa Italia 2026, con Brescia che ha cercato di mettere pressione agli avversari fino all'ultimo minuto. La squadra bresciana ha mostrato determinazione, ma alla fine ha prevalso l’esperienza di Milano. Ora si attende il prossimo turno del torneo.

Guerri Napoli nella Final Eight di Coppa Italia 2026: analisi e prospettiveGuerri Napoli è stato eliminato dalla Virtus Bologna ai quarti di finale di Coppa Italia 2026, dopo una partita intensa e combattuta.

Basket, la Germani Brescia supera Udine e raggiunge le semifinali della Coppa Italia 2026La Germani Brescia ha vinto contro Udine, assicurandosi un posto nelle semifinali della Coppa Italia 2026.

Basket, Coppa Italia: Milano trionfa, ma Amedeo Della Valle dà spettacoloSi è conclusa ieri pomeriggio la Final Eight di Coppa Italia di basket e all’inalai Arena di Torino a trionfare è stata l’EA7 Emporio Armani Milano, che ... oasport.it

L'@olimpiamilano1936 vince la Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia di Basket, disputata a Torino il 18-22 febbraio 2026 al @inalpi_arena. Per la EA7 Emporio Armani Milano è la nona Coppa Italia della sua storia! Armoni Brooks vince il premio di x.com

Serata speciale alla Final Eight. L’energia del basket si sente forte. E condividere lo sport così è il regalo più bello. Grazie alla Lega Basket per l’invito. #FinalEight2026 #LBAF82026 - facebook.com facebook