Brescia | non mi somiglia per niente Come rovinare i figli in 10 mosse

Al Teatro Santa Giulia di Brescia si tiene lo spettacolo intitolato “Non mi somiglia per niente - Come rovinare i figli in 10 mosse”, un talk teatrale scritto dal pedagogista Daniele Novara. La rappresentazione affronta il tema della genitorialità, offrendo una riflessione attraverso il linguaggio teatrale e il testo scritto dall’autore. L’evento si inserisce nel calendario culturale della città e si rivolge a un pubblico interessato alle dinamiche familiari e alle strategie educative.