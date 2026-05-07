Brescia | non mi somiglia per niente Come rovinare i figli in 10 mosse
Al Teatro Santa Giulia di Brescia si tiene lo spettacolo intitolato “Non mi somiglia per niente - Come rovinare i figli in 10 mosse”, un talk teatrale scritto dal pedagogista Daniele Novara. La rappresentazione affronta il tema della genitorialità, offrendo una riflessione attraverso il linguaggio teatrale e il testo scritto dall’autore. L’evento si inserisce nel calendario culturale della città e si rivolge a un pubblico interessato alle dinamiche familiari e alle strategie educative.
Al Teatro Santa Giulia lo spettacolo “Non mi somiglia per niente - Come rovinare i figli in 10 mosse”, il talk teatrale firmato dal pedagogista Daniele Novara. Con il suo stile diretto e ironico, Novara porta sul palco una riflessione leggera ma profonda sull’arte – spesso involontaria – di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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