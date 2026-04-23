Non mi somiglia per niente - come rovinare i figli in 10 mosse | lo spettacolo di Daniele Novara

Il 26 maggio alle 21, al Teatro Gioiello di Torino, si terrà lo spettacolo intitolato “Non mi somiglia per niente - Come rovinare i figli in 10 mosse”, un talk teatrale scritto dal pedagogista Daniele Novara. L’evento si rivolge a un pubblico interessato a temi legati all’educazione e alle dinamiche familiari, offrendo uno spettacolo che combina riflessione e intrattenimento. L’ingresso è previsto per la serata del mercoledì.

Arriva a Torino il 26 maggio al Teatro Gioiello, ore 21, lo spettacolo “Non mi somiglia per niente - Come rovinare i figli in 10 mosse”, il talk teatrale firmato dal pedagogista Daniele Novara. Con il suo stile diretto e ironico, Novara porta sul palco una riflessione leggera ma profonda.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Non mi somiglia per niente – Come rovinare i figli in 10 mosse. In teatro con Daniele NovaraDaniele Novara porta in teatro uno spettacolo?talk ironico e illuminante sulle trappole educative in cui ogni genitore può cadere. Il papà peluche non aiutano i figli a crescere, Daniele Novara: “Troppe parole, poca sostanza”Padri più presenti, ma meno autorevoli: è il paradosso del "papà peluche" che il pedagogista Daniele Novara ha raccontato a Fanpage. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Il pedagogista Daniele Novara a teatro con Non mi somiglia per niente - come rovinare i figli in 10 mosse; Premio Film Impresa 2026, la giuria popolare online premia Passione di famiglia; Bracha L. Ettinger all’Hotel Metropole di Venezia con la mostra Bracha. The Room Is Shared. "Non mi somiglia per niente!", il mio nuovo e mai visto spettacolo teatrale. Qui tutte le info: https://www.ticketone.it/eventseries/daniele-novara-non-mi-somiglia-per-niente-come-rovinare-i-figli-in-10-mosse-4056963/ - facebook.com facebook