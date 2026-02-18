Non mi somiglia per niente – Come rovinare i figli in 10 mosse In teatro con Daniele Novara

Daniele Novara ha portato in teatro uno spettacolo che smaschera le dieci mosse più comuni con cui i genitori rischiano di rovinare i figli. Durante lo spettacolo, Novara usa un tono ironico e diretto per far riflettere su comportamenti quotidiani spesso sbagliati. Lo spettacolo si svolge in un teatro di Milano, attirando genitori e insegnanti curiosi di capire meglio i loro errori.

Pier Silvio Berlusconi sulla sua imitazione al Gialappa Show: “Non mi somiglia per niente”Durante un incontro con la stampa a Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi ha commentato l’imitazione di Ubaldo Pantani al Gialappa Show, definendola lontana dalla sua reale immagine.

Stress e sensi di colpa nelle vacanze natalizie: 6 italiani su 10 soffrono di ansia e rischiano di rovinare il tempo con i figliDurante le festività natalizie, molte famiglie italiane si confrontano con stress e sensi di colpa, influenzando il benessere di adulti e bambini.

