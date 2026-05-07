Maxi giro di fatture false | confiscati soldi auto e case per oltre 1 milione di euro

Le autorità hanno sequestrato beni per oltre un milione di euro in un’indagine su un giro di fatture false. Sono state identificate ventitré società, di cui venti italiane e tre polacche, tutte create con lo scopo di emettere documenti fiscali falsi nei settori dei metalli ferrosi, della plastica e del legno. Tra i beni confiscati ci sono soldi, auto e immobili appartenenti agli indagati.

Ventitré società "cartiere" — venti italiane e tre polacche — operative nei settori dei metalli ferrosi, della plastica e del legno, costruite appositamente per emettere fatture false. Un meccanismo rodato e sofisticato, capace di generare oltre 55 milioni di euro di documentazione fiscale.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Fatture false e società “cartiere”: sequestrati conti, case e auto per oltre un milione di euroReggio Emilia, 1 aprile 2026 – Fatture false, la Guardia di Finanza sequestra oltre un milione di euro. Maxi frode nel settore della moda, oltre 27 milioni di euro in fatture false spediti in CinaPrato, 25 febbraio 2026 – Un meccanismo consolidato e ben organizzato, capace di generare oltre 27 milioni di euro in fatture per operazioni... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bari, scoperto un giro di fatture false per oltre 150 milioni di euro. Maxi operazione della Guardia di finanza; Frode fiscale da 12 milioni di euro: arrestati marito e moglie, case e auto sequestrate - BresciaToday; Maxi blitz nei supermercati di Viterbo, scoperto sistema di fatture false ed evasione fiscale e contributiva | VIDEO; Lavoro low cost e zero diritti: scoperta maxi-truffa da 1 milione ai danni di Inps e Inail. Bari, scoperto un giro di fatture false per oltre 150 milioni di euro. Maxi operazione della Guardia di finanzaIl sequestro di beni e rapporti finanziari per un valore di circa 1,3 milioni di euro è stato effettuato dai finanzieri del Comando Provinciale di Bari, in esecuzione di un sequestro preventivo, emess ... affaritaliani.it Frode all’Iva per 166 milioni di euro, scoperto maxi giro di fatture false nel CasertanoScoperta articolata frode fiscale nel settore della grande distribuzione organizzata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le cooperative coinvolte avrebbero sistematicamente omesso il vers ... internapoli.it Il Giro d'Italia per la quinta volta consecutiva racconterà al mondo le bellezze di Napoli: dalla Città Metropolitana di Napoli 2,2 milioni per le strade - - - - - Per il quinto anno consecutivo il Giro d’Italia mostrerà al mondo la bellezza di Napoli e della sua area - facebook.com facebook Giro d'Italia 2026: percorso e favoriti | Fantacycling x.com