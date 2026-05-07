A Brescia, un cittadino indiano accusato di associazione a delinquere e corruzione ha visto sequestrati beni per oltre 800 mila euro. Le autorità hanno scoperto un sistema di società cartiere utilizzato per celare proprietà e attività economiche. L’individuo, già condannato in passato, si trova ora sotto sequestro preventivo, che riguarda immobili e altri beni riconducibili alle sue attività.

Eseguita una confisca di prevenzione per oltre 800 mila euro dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia a Brescia nei confronti di un cittadino indiano già condannato per corruzione e associazione per delinquere. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Brescia dopo approfondite indagini patrimoniali legate a un vasto sistema fraudolento. Le indagini Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine tra il 23 e il 24 aprile 2026 dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia e dalla Squadra Mobile della Questura locale. Le attività investigative sono nate a seguito dell’esecuzione, nell’ottobre 2021, di ordinanze cautelari nei confronti di 14 soggetti ritenuti parte di un sodalizio criminale vicino ad ambienti di matrice ‘ndranghetista.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Brescia, indiano vicino alla ’ndrangheta perde beni per 800mila euro: scoperto sistema di società cartiere

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