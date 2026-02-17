direttrice poste truffava anziani clienti sequestrati beni per 800mila euro

La direttrice di Poste è stata sorpresa a truffare anziani clienti, portando al sequestro di beni per oltre 800mila euro. La donna, già licenziata, avrebbe approfittato della fiducia di clienti fragili, sottraendo somme ingenti. Nell’indagine figurano anche altre quattro persone, tutte legate alla donna, che sono state messe sotto accusa.

Nell’inchiesta, oltre alla donna, che è già stata licenziata, sono indagate altre quattro persone, tutte a lei vicine, che avrebbero beneficiato dell’inganno. I reati ipotizzati a vario titolo sono associazione per delinquere, truffa, peculato, riciclaggio e autoriciclaggio. Le indagini del nucleo di Polizia economico-finanziaria Trapani, coordinate dalla locale Procura, sono state avviate dopo la denuncia di un anziano risparmiatore che aveva scoperto un ammanco sul libretto postale. Finanzieri hanno ricostruito che anomali prelievi di contante erano avvenuti tutti contemporaneamente a operazioni di disinvestimento di titoli e di reinvestimento effettuate nell’ufficio postale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

