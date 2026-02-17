Direttrice Poste truffava anziani clienti sequestrati beni per 800mila euro
La direttrice di Poste è stata sorpresa a truffare anziani clienti, portando al sequestro di beni per oltre 800mila euro. La donna, già licenziata, avrebbe approfittato della fiducia di clienti fragili, sottraendo somme ingenti. Nell’indagine figurano anche altre quattro persone, tutte legate alla donna, che sono state messe sotto accusa.
Nell’inchiesta, oltre alla donna, che è già stata licenziata, sono indagate altre quattro persone, tutte a lei vicine, che avrebbero beneficiato dell’inganno. I reati ipotizzati a vario titolo sono associazione per delinquere, truffa, peculato, riciclaggio e autoriciclaggio. Le indagini del nucleo di Polizia economico-finanziaria Trapani, coordinate dalla locale Procura, sono state avviate dopo la denuncia di un anziano risparmiatore che aveva scoperto un ammanco sul libretto postale. Finanzieri hanno ricostruito che anomali prelievi di contante erano avvenuti tutti contemporaneamente a operazioni di disinvestimento di titoli e di reinvestimento effettuate nell’ufficio postale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Direttrice di Poste Italiane licenziata a Trapani per truffa ai clienti anziani, raggiro da 800 mila euro
Una ex direttrice di Poste Italiane a Trapani è stata licenziata dopo essere stata accusata di aver truffato clienti anziani, sottraendo circa 800 mila euro.
Il direttore truffava gli anziani a Enna, Poste Italiane condannata a risarcire 1,5 milioni di euro
A Enna, un ex direttore di Poste Italiane ha ingannato 20 anziani, promettendo investimenti eccessivamente redditizi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sono tuo nipote, ma l'anziana non ha nipoti maschi e la truffa non va a segno. Condannato 26enne; Operaio cade da un muletto nel Catanese: è grave; Carabinieri Bat: tenta la truffa del pacco a un’anziana signora, arrestato 26enne; TENTANO COLPO ALLE POSTE DIRETTORE LI METTE IN FUGA.
Direttrice delle poste truffava anziani clienti, sequestrati beni per 800mila euroFinanzieri del comando provinciale di Trapani hanno eseguito un provvedimento di sequestro beni per equivalente di 800mila euro, emesso dal gip, nell'ambito di indagini su una presunta truffa attuata ... ansa.it
Trapani, truffava anziani risparmiatori: sequestrati beni a ex direttrice delle PosteSequestro per equivalente da 800mila euro nei confronti di un’ex direttrice di un ufficio postale della provincia di Trapani. meridionews.it
Nel Trapanese una direttrice delle poste truffava anziani clienti, sequestrati beni per 800mila euro. La donna è stata licenziata e le vittime sono state risarcite #ANSA ì facebook
Nel Trapanese una direttrice delle poste truffava anziani clienti, sequestrati beni per 800mila euro. La donna è stata licenziata e le vittime sono state risarcite #ANSA x.com