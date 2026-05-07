Brescia il palcoscenico dei giovani | torna il festival Unlovable

A Brescia, il festival Unlovable torna con nove serate al Borsoni dedicate ai giovani. Gli studenti affrontano temi vari attraverso spettacoli e performance, trasformando un laboratorio scolastico in una produzione professionale. La manifestazione offre uno spazio in cui i giovani possono esprimersi e mettere in scena le proprie idee, coinvolgendo il pubblico in momenti di confronto e creatività. L’evento si propone come un’occasione di confronto tra studenti e realtà artistiche.

? Cosa scoprirai Quali temi affrontano gli studenti nelle nove serate al Borsoni?. Come si trasforma un laboratorio scolastico in una produzione professionale?. Chi ha curato la regia dello spettacolo finale Unlovable?. Dove si possono acquistare i biglietti per le repliche mattutine?.? In Breve Programma nove opere dal 12 al 21 maggio con vari licei bresciani.. Biglietti al costo di 5 euro presso Teatro Borsoni o Centro teatrale.. Gran finale il 24 maggio con la compagnia interscolastica guidata da Lucia Mariani.. Progetto nato a Desenzano nel 1993 e stabilmente a Brescia dal 2009.. Dal 12 al 24 maggio il Teatro Borsoni di via Milano 83 ospiterà la diciottesima edizione di Inventari Superiori, portando in scena i laboratori teatrali degli istituti superiori tra Brescia e provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brescia, il palcoscenico dei giovani: torna il festival Unlovable Notizie correlate Brescia si trasforma in un palcoscenico: torna il festival dei libri? Cosa sapere Brescia ospita la quinta edizione del festival Brescia da leggere il 9 e 10 maggio. Il teatro dei giovani torna protagonista a Crema: al via la Rassegna Concorso del “Franco Agostino Teatro Festival”Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Stagione Teatro Grande 2026; Il concerto di Roberto Vecchioni al Teatro Grande; BRESCIA SUMMER MUSIC: LA GRANDE MUSICA LIVE ALL’ARENA CAMPO MARTE E IN PIAZZA LOGGIA - Radio Bruno; Brescia d'estate 2026. Inventari Superiori, dal 12 al 24 il teatro degli studenti torna al BorsoniDal 12 al 24 maggio Brescia torna a essere palcoscenico dell’immaginario giovanile. Va in scena la XVIII edizione di «Inventari Superiori», il festival ... bsnews.it Brescia, la primavera sboccia in piazza Vittoria: il 25-26 aprile torna Brescia in FioreUn fine settimana all’insegna dei colori e dei profumi primaverili. Il 25 e 26 aprile 2026 piazza Vittoria diventerà il palcoscenico della prima edizione ... bsnews.it Dagli hub al teatro Romano, Brescia città inclusiva e vivace x.com E' morto Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. Da un anno alle prese con una grave malattia. Avrebbe compiuto 70 anni. Aveva giocato anche con il Pordenone. È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampi - facebook.com facebook