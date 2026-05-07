Brera in bianco e nero | 50 scatti svelano l’anima del quartiere

Da ameve.eu 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto fotografico presenta cinquanta scatti in bianco e nero che catturano l’essenza del quartiere di Brera. Le immagini ritraggono volti e spazi che rimangono lontani dal turismo di massa, evidenziando come gli artisti locali conservino l’identità del quartiere di fronte ai cambiamenti commerciali. La serie documenta anche le modalità attraverso cui questa comunità resiste alle trasformazioni urbanistiche e commerciali.

? Cosa scoprirai Quali volti e spazi resistono al turismo di massa a Brera?. Come proteggono gli artisti l'identità del quartiere dai cambiamenti commerciali?. Chi sono i protagonisti che mantengono viva la tradizione accademica?. Dove si può ammirare questo racconto fotografico in bianco e nero?.? In Breve Curatela di Renato Galbusera presso Fondazione Ambrosianeum in via delle Ore 3. Ingresso gratuito fino al 24 maggio con prenotazione email per i giorni feriali. Orari pomeridiani il venerdì dalle 15 alle 19 e weekend dalle 11 alle 19. Rischio perdita identità artistica per pressione turistica tra San Carpoforo e Jamaica. Roberto Ricci espone cinquanta fotografie alla Fondazione Ambrosianeum fino al 24 maggio, tracciando un percorso visivo tra i luoghi e le persone che animano il quartiere di Brera a Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Brera in bianco e nero: 50 scatti svelano l’anima del quartiere

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