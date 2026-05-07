Brera in bianco e nero | 50 scatti svelano l’anima del quartiere

Un progetto fotografico presenta cinquanta scatti in bianco e nero che catturano l’essenza del quartiere di Brera. Le immagini ritraggono volti e spazi che rimangono lontani dal turismo di massa, evidenziando come gli artisti locali conservino l’identità del quartiere di fronte ai cambiamenti commerciali. La serie documenta anche le modalità attraverso cui questa comunità resiste alle trasformazioni urbanistiche e commerciali.

? Cosa scoprirai Quali volti e spazi resistono al turismo di massa a Brera?. Come proteggono gli artisti l'identità del quartiere dai cambiamenti commerciali?. Chi sono i protagonisti che mantengono viva la tradizione accademica?. Dove si può ammirare questo racconto fotografico in bianco e nero?.? In Breve Curatela di Renato Galbusera presso Fondazione Ambrosianeum in via delle Ore 3. Ingresso gratuito fino al 24 maggio con prenotazione email per i giorni feriali. Orari pomeridiani il venerdì dalle 15 alle 19 e weekend dalle 11 alle 19. Rischio perdita identità artistica per pressione turistica tra San Carpoforo e Jamaica. Roberto Ricci espone cinquanta fotografie alla Fondazione Ambrosianeum fino al 24 maggio, tracciando un percorso visivo tra i luoghi e le persone che animano il quartiere di Brera a Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brera in bianco e nero: 50 scatti svelano l’anima del quartiere Notizie correlate Brera in bianco e nero nelle opere fotografiche di Roberto RicciCinquanta scatti analogici di Roberto Ricci alla Fondazione Ambrosianeum raccontano la Brera che resiste alla trasformazione urbana. Leggi anche: Dumenza: scatti inediti svelano la storia e le radici del Verbano Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Brera in bianco e nero nelle opere fotografiche di Roberto Ricci; Pianeta Brera, 50 scatti raccontano il quartiere che 'resiste'; L'Accademia di Brera - Il Diavolo Veste Prada 2: le location del film; Pianeta Brera, cinquanta fotografie da San Carpoforo al Jamaica. Brera in bianco e nero nelle opere fotografiche di Roberto RicciCinquanta scatti analogici di Roberto Ricci alla Fondazione Ambrosianeum raccontano la Brera che resiste alla trasformazione urbana. panorama.it Pianeta Brera, in mostra lo sguardo di Roberto RicciAlla Fondazione Ambrosianeum cinquanta opere in bianco e nero tra storia, artisti e mutamenti del quartiere simbolo dell’arte milanese ... affaritaliani.it Aperitivo a Milano Navigli o Brera Navigli Vibe vivace, gente, Spritz e tramonti iconici Brera Chic, tranquilla, cocktail curati e atmosfera più intima Due mood opposti, stessa città Tu dove vai Salva il post per dopo Scopri di più su eventimilano.it - facebook.com facebook Tre giorni dopo la conquista del 21esimo scudetto, l'Inter perde Evaristo #Beccalossi, classe 1956, bandiera del club. Idolo dei tifosi, storico attaccante nerazzurro degli anni '80, venne soprannominato 'Dribblossi' da Gianni Brera x.com