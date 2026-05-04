Bremer col dosatore | con il Verona retrocesso un errore da Serie B È da vendere?

Un difensore ha causato un gol evitabile durante una partita di campionato, contribuendo alla sconfitta della sua squadra. La sua prestazione ha sollevato domande sulla gestione difensiva e sulla sua affidabilità in campo. Si tratta di un episodio che si ripete nel corso della stagione, evidenziando difficoltà nella fase difensiva della squadra. La partita si è conclusa con il Verona retrocesso, sollevando discussioni sulle responsabilità individuali e collettive.

di Mauro Munno Bremer col dosatore: con il Verona retrocesso un errore da Serie B. Non è il primo della sua stagione. Il centrale brasiliano è da vendere?. Flop Bremer: il difensore brasiliano, che secondo il suo tecnico regola il proprio rendimento in base al suo “ dosatore personale ” per gestire le energie, questa volta finisce per adeguarsi al livello del Verona retrocesso, macchiando la sua gara con un errore fatale in disimpegno da categoria inferiore. Eppure Bremer era andato vicino al bersaglio grosso colpendo una traversa, ma la sua ingenuità resta un peso inaccettabile per un giocatore della sua caratura. Ultimissime Juve LIVE: le...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bremer col dosatore: con il Verona retrocesso un errore da Serie B. È da vendere? Notizie correlate Sogliano a Sky: «La Juve non ha bisogno di lamentarsi con l’arbitro e lo dico da retrocesso. Orgoglioso del Verona»di Luca FiorettiSogliano è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della sfida andata in scena questa sera all’Allianz Stadium tra Juve e Verona. Juve-Verona, le pagelle: Bremer, amnesia da 4,5. Bowie, un guizzo da 7Nei bianconeri si salvano soltanto in tre, tra gli ospiti brillano pure Akpa Akpro, Edmundsson e Nelsson.