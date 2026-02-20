Infortunio Bremer come sta il brasiliano? Il difensore salterà la sfida contro il Como Il punto di Spalletti sul difensore della Juve

Bremer si è infortunato durante l’allenamento e non potrà scendere in campo contro il Como. Il difensore brasiliano ha subito un problema muscolare che richiede alcuni giorni di riposo. Spalletti ha confermato che il giocatore sta seguendo un percorso di recupero e che sarà assente nella prossima partita. La sua assenza potrebbe influenzare la linea difensiva della squadra. I tifosi attendono aggiornamenti sulle sue condizioni nei prossimi giorni.

Infortunio Bremer, Spalletti alla vigilia della sfida contro il Como ha fatto il punto sulle condizioni del difensore brasiliano dopo l'infortunio. L'infortunio di Bremer contro il Galatasaray ha fatto suonare un campanello d'allarme in casa Juventus. Il brasiliano si è fermato per un fastidio all'adduttore e le sue condizioni saranno da valutare nel corso dei prossimi giorni. La speranza della Juventus è quella di averlo a disposizione contro il Galatasaray al ritorno. La certezza ad oggi è rappresentata dal fatto che salterà il Como. A confermarlo è direttamente Spalletti.