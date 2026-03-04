Tottenham Tudor già a rischio esonero? La situazione potrebbe precipitare ecco cosa sta succedendo all’ex Juventus

Il tecnico dell Tottenham, che ha giocato anche in Juventus, è sotto pressione a causa dei risultati recenti. La dirigenza sta valutando lo stato del suo lavoro e potrebbe decidere di esonerarlo nelle prossime settimane. La squadra ha ottenuto poche vittorie nelle ultime partite, e questa situazione alimenta le voci di un possibile cambio in panchina. La decisione finale potrebbe arrivare a breve, ma ancora non è certa.

Rinnovo Vlahovic Juventus: ora il serbo può veramente rimanere. Cosa sta succedendo per il suo prolungamento di contratto, ultimissime Calciomercato Roma, bomba di Tuttosport: Malen via senza Champions e pronto ad approdare in un'altra big di Serie A. L'indiscrezione sull'olandese Infortunio Bertola: l'esito degli esami del difensore dell'Udinese. Le sue condizioni e quanto rimarrà fuori Vlahovic Juve, il serbo è tornato! Allenamento con i compagni e countdown per il ritorno del bomber Milan Inter, Allegri valuta le mosse per il derby: formazione in evoluzione! Tutti gli aggiornamenti Udinese, Kabasele: «So che il mio contratto scade, vedremo cosa deciderà il club.

Tudor già a rischio esonero al Tottenham? La situazione potrebbe precipitareLa nomina di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham avrebbe dovuto invertire una tendenza negativa in una squadra in difficoltà.

Tudor al Tottenham è già a rischio esonero? Per il Daily Mail potrebbe accadere in caso di sconfitta col PalaceIgor Tudor potrebbe essere esonerato dal Tottenham Hotspur se non riuscirà a battere il Crystal Palace questo giovedì.

