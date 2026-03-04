Tottenham Tudor già a rischio esonero? La situazione potrebbe precipitare ecco cosa sta succedendo all’ex Juventus

Da calcionews24.com 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico dell Tottenham, che ha giocato anche in Juventus, è sotto pressione a causa dei risultati recenti. La dirigenza sta valutando lo stato del suo lavoro e potrebbe decidere di esonerarlo nelle prossime settimane. La squadra ha ottenuto poche vittorie nelle ultime partite, e questa situazione alimenta le voci di un possibile cambio in panchina. La decisione finale potrebbe arrivare a breve, ma ancora non è certa.

Calhanoglu Inter, il futuro è ancora un rebus: ecco le possibili strategie dei nerazzurri! Addio possibile? Rinnovo Vlahovic Juventus: ora il serbo può veramente rimanere. Cosa sta succedendo per il suo prolungamento di contratto, ultimissime Calciomercato Roma, bomba di Tuttosport: Malen via senza Champions e pronto ad approdare in un’altra big di Serie A. L’indiscrezione sull’olandese Infortunio Bertola: l’esito degli esami del difensore dell’Udinese. Le sue condizioni e quanto rimarrà fuori Vlahovic Juve, il serbo è tornato! Allenamento con i compagni e countdown per il ritorno del bomber Milan Inter, Allegri valuta le mosse per il derby: formazione in evoluzione! Tutti gli aggiornamenti Udinese, Kabasele: «So che il mio contratto scade, vedremo cosa deciderà il club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

tottenham tudor gi224 a rischio esonero la situazione potrebbe precipitare ecco cosa sta succedendo all8217ex juventus
© Calcionews24.com - Tottenham, Tudor già a rischio esonero? La situazione potrebbe precipitare, ecco cosa sta succedendo all’ex Juventus

Tudor già a rischio esonero al Tottenham? La situazione potrebbe precipitareLa nomina di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham avrebbe dovuto invertire una tendenza negativa in una squadra in difficoltà.

Tudor al Tottenham è già a rischio esonero? Per il Daily Mail potrebbe accadere in caso di sconfitta col PalaceIgor Tudor potrebbe essere esonerato dal Tottenham Hotspur se non riuscirà a battere il Crystal Palace questo giovedì.

Una selezione di notizie su Tottenham Tudor già a rischio esonero....

Temi più discussi: Incubo Tottenham, Tudor già a rischio. I tifosi increduli: Ha una clausola per...; Salvare il Tottenham, per il nuovo tecnico Tudor è la sfida più grande; Il Tottenham rischia davvero la retrocessione? Se succede...; Tudor viene ignorato dai giocatori del Tottenham a bordocampo: la prima partita a Londra è surreale.

Pagina 0 | Incubo Tottenham, Tudor già a rischio. I tifosi increduli: Ha una clausola per...I londinesi sono invischiati nella lotta per non retrocedere. Se all'arrivo del tecnico ex Juve si avevano speranze di uscirne, ora i tifosi sono di tutt'altro avviso ... tuttosport.com

Clamoroso Tudor, il Tottenham pensa già all'esonero. Retroscena De LaurentiisDa quando è arrivato al Tottenham, Igor Tudor non è riuscito a dare la scossa alla squadra. I suoi risultati, infatti, sono sulla scia di quelli dell'esonerato Thomas Frank. A soli dieci giorni dal su ... msn.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.